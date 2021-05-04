16-летний Мичков лидирует в гонке снайперов и бомбардиров юниорского ЧМ-2021

На юниорском чемпионате мира-2021 определились все полуфиналисты.

В матче 1/4 финала россияне победили команду Белоруссии со счетом 5:2. 16-летний нападающий Матвей Мичков отметился одной заброшенной шайбой. Он продолжает лидировать в списке лучших снайперов и бомбардиров турнира. У нападающего 12 (10+2) очков в 5 матчах.

Ближайший соперник Мичкова в снайперской гонке — 17-летний канадец Шейн Район, забросивший 6 шайб в трех матчах. По пять голов у канадца Мэйсона Мактавиша, а также финнов Саму Туомаалы и Саму Салминена.

В полуфинале ЮЧМ-2021 сборная России сыграет против команды Финляндии. Эти сборные уже встречались в группе, тогда команда Альберта Лещева не удержала преимущество в две шайбы и упустила победу, проиграв в серии буллитов.