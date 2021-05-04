16-летний Мичков лидирует в гонке снайперов и бомбардиров юниорского ЧМ-2021
07:50
На юниорском чемпионате мира-2021 определились все полуфиналисты.
В матче 1/4 финала россияне победили команду Белоруссии со счетом 5:2. 16-летний нападающий Матвей Мичков отметился одной заброшенной шайбой. Он продолжает лидировать в списке лучших снайперов и бомбардиров турнира. У нападающего 12 (10+2) очков в 5 матчах.
Ближайший соперник Мичкова в снайперской гонке — 17-летний канадец Шейн Район, забросивший 6 шайб в трех матчах. По пять голов у канадца Мэйсона Мактавиша, а также финнов Саму Туомаалы и Саму Салминена.
В полуфинале ЮЧМ-2021 сборная России сыграет против команды Финляндии. Эти сборные уже встречались в группе, тогда команда Альберта Лещева не удержала преимущество в две шайбы и упустила победу, проиграв в серии буллитов.
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