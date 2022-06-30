Экс-главный тренер сборной России не видит ничего страшного в подписании Вяхиревой контракта с «Вайперс»

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Владимир Максимов объяснил, почему Анна Вяхирева подписала контракт с норвежским клубом «Вайперс».

«К переходу Вяхиревой в «Вайперс» следует относиться как к элементу профессионального спорта. Человек много лет посвятил гандболу и вправе выбирать, где играть дальше. Анна с 2016-го выступала за «Ростов-Дон», а теперь решила попробовать свои силы в Европе. Думаю, она просто хочет получить новый опыт. Плюс вместе с норвежским коллективом она может одержать победу в ЛЧ», — приводит слова Максимова RT.

Сегодня, 30 июня, 27-летняя россиянка покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон». Контракт Вяхиревой с «Вайперс» рассчитан на один год.

Девушка выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года, вместе с командой она пять раз выигрывала чемпионат России, столько же становилась обладательницей кубка и суперкубка страны, а также один раз дошла до финала Лиги чемпионов.