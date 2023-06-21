«Пушка страшная». Тест про главные цитаты великого матча России на Евро — и на голландском языке тоже

Игра от «СЭ» и PARI.

Выход сборной России в полуфинал Евро-2008 — один из главных успехов в новейшей истории отечественного футбола. Болельщики до сих пор вспоминают победу над Нидерландами и тот самый матч, который был сыгран 15 лет назад. У многих он ассоциируется и с сочным комментарием, причем нетленными получились оба репортажа — и Геннадия Орлова, и Георгия Черданцева. Хорошо помните моменты той игры? Мы загадали их через фразы комментаторов, причем их часть перевели на голландский. Догадаетесь, о чем или ком речь? Пройдите тест «СЭ» и PARI.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.