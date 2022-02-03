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Сегодня, 12:28

УЕФА работает над мерами безопасности на матче сборных России и Украины

Роман Шишов
Корреспондент

УЕФА совместно с организационным комитетом чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года в Нидерландах ведет работу по обеспечению безопасности на полуфинальном матче турнира, в котором встретятся сборные России и Украины.

«Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА прилагает все усилия для того, чтобы мероприятие прошло безопасно. В связи с этим ведется работа по реализации определенных планов по обеспечению безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы УЕФА.

В организации также отметили, что ждут от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами.

Напомним, УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.

Полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины пройдет 4 февраля в Амстердаме.

Во втором полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу, который также состоится 4 февраля, встретятся команды Португалии и Испании. Финал и матч за третье место состоятся 6 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13603725
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