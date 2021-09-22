Тренер сборной России по мини-футболу: «Сейчас каждая ошибка может стоить пребывания на турнире»

Сборная России по мини-футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира одолела Вьетнам — 3:2. Главный тренер команды Сергей Скорович рассказал о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться.

— Мы говорили о том, что Вьетнам очень быстро бежит в контратаки, пользуется длинными забросами, что сегодня и показал первый пропущенный гол. Вроде, мы повели с комфортным преимуществом, но тут же пропустили, что усложнило ситуацию, — цитирует тренера сайт АМФР.

— С этим связано то, что сегодня впервые на турнире вы не задействовали всю глубину состава?

— Конечно, я бы с удовольствием поменял бы некоторые позиции, дал бы всем футболистам возможность выступить, но результат на этой стадии прежде всего. Сейчас каждая ошибка может стоить пребывания на турнире. Матч, вы видели, получился сложным, мы не смогли оторваться в счете. После того, как повели 2:0, планировали определенные замены, но что случилось то, что случилось.

— Сколь, на ваш взгляд, велика заслуга соперника в том, что матч получился столь непростым?

— Вьетнам сыграл дисциплинированно, тактически грамотно. Оборонялся и сражался. Хороший матч провел вратарь, много выручал. Ну, и конечно, хорошие скоростные качества показали вьетнамцы, буквально замотали наших футболистов своими врываниями, играя без мяча. Мы же не реализовали множество моментов, и не совсем все сложилось так, как бы мы хотели. Отсюда и трудности.