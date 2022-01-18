Скорович заявил, что сборная России ставит задачу выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович сказал, что команда намерена выиграть чемпионат Европы.

«Наша задача — побеждать в каждом матче и завоевать чемпионское звание, — цитирует Скоровича ТАСС. — Но не только мы этого хотим, ряд сборных, конкуренция очень высока. Мы приехали сюда, чтобы бороться за высокие места и чемпионство. Основная цель и задача — победа на чемпионате Европы».

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Италия). Сборная России попала в группу С вместе с командами Польши, Словакии и Хорватии.