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Сегодня, 02:05

Тренер сборной России доволен подготовкой к Евро

Евгений Козинов
Корреспондент

Старший тренер сборной России Сергей Скорович перед чемпионатом Европы отметил, что подготовка была выполнена в полном объеме.

«Подготовительная работа выполнена в полном объеме. Кроме того, был решен вопрос с одноместным проживанием игроков во время турнира. Перед командой на предстоящем Евро поставлена самая высокая задача, но проведенная нами работа позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий турнир в Нидерландах», — цитируют «Известия» Скоровича.

Напомним, на Евро Россия на Евро сыграет в группе с Польшей, Словакией и Хорватией.

Сборная России по мини-футболу
Сергей Скорович
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