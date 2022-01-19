Тренер сборной России доволен подготовкой к Евро
Старший тренер сборной России Сергей Скорович перед чемпионатом Европы отметил, что подготовка была выполнена в полном объеме.
«Подготовительная работа выполнена в полном объеме. Кроме того, был решен вопрос с одноместным проживанием игроков во время турнира. Перед командой на предстоящем Евро поставлена самая высокая задача, но проведенная нами работа позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий турнир в Нидерландах», — цитируют «Известия» Скоровича.
Напомним, на Евро Россия на Евро сыграет в группе с Польшей, Словакией и Хорватией.
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15 ноя 2021 22:22
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