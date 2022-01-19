Тренер сборной России доволен подготовкой к Евро

Старший тренер сборной России Сергей Скорович перед чемпионатом Европы отметил, что подготовка была выполнена в полном объеме.

«Подготовительная работа выполнена в полном объеме. Кроме того, был решен вопрос с одноместным проживанием игроков во время турнира. Перед командой на предстоящем Евро поставлена самая высокая задача, но проведенная нами работа позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий турнир в Нидерландах», — цитируют «Известия» Скоровича.

Напомним, на Евро Россия на Евро сыграет в группе с Польшей, Словакией и Хорватией.