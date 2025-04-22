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Сборная России по футзалу пропустит турнир ЦАФА из-за отсутствия в календаре ФИФА

Камила Абдурахманова
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Мужская сборная России по футзалу не примет участия в летнем турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА). Российский футбольный союз (РФС) отказался от приглашения, поскольку соревнование не входит в официальный календарь ФИФА.

«ЦАФА пригласила мужскую сборную России по футзалу на турнир, где также должны были сыграть две команды вне ассоциации. Мероприятие планировалось провести в Иране с 8 по 18 июля. Однако РФС отклонил предложение, так как соревнование не включено в календарь ФИФА», — сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

ЦАФА — одна из пяти региональных организаций Азиатской конфедерации футбола (AFC), созданная в 2014 году. В отличие от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), к которому принадлежит РФС, в AFC действует система разделения на зональные ассоциации.

Источник: ТАСС
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