«ОрелГУ» выиграл Первую лигу

«ОрелГУ-КПРФ-Академия футбола» стал победителем финального этапа Первой лиги по футзалу среди женских команд.

В финале орловская команда переиграла «МосПолитех» — 4:1. Дарья Башлыкова оформила дубль, а также по голу забили Ирина Назарова и Елизавета Тимошина. Единственный мяч московской команды на счету Олеси Воробей.

В матче за третье место московский «Глобус» обыграл воронежскую команду «СШ Факел-Сталь» — 6:4.

Лучшим игроком турнира была признана Елена Кондурова из «ОрелГУ-КПРФ-Академия футбола», лучшим вратарем признали Наталью Ан («Глобус»), а лучшим бомбардиром стала Валерия Захарова («СШ №14-Волга»), которая забила 11 голов.

Финальный этап проходил в Орле с 17 по 22 апреля. В турнире приняли участие 15 команд из разных регионов России.