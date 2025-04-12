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12 апреля, 14:25

Сборная России по футзалу стала победителем международного турнира в Таиланде

Алина Савинова
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Сборная России по футзалу разгромила команду Кувейта в заключительном матче международного турнира в Таиланде — 10:1.

Россияне стали победителями соревнований, выиграв все три встречи. Ранее сборная России обыграла соперников из Ирана (2:1) и Таиланда (3:2).

В рейтинге ФИФА российская команда занимает восьмое место. Таиланд располагается на пятой строчке, Иран — на девятой, а Кувейт идет 27-м.

Российские клубы и сборные отстранены ФИФА от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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