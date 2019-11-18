Мини-футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Мини-футбол

«Норильский никель» и «Динамо Самара» сыграли вничью в чемпионате России

18:31
Теги:

В перенесенном матче первого тура чемпионата России по мини-футболу «Норильский никель» сыграл вничью с «Динамо Самара» (2:2).

У хозяев забивали Данил Кутузов и Родригинью, у гостей — Алексей Филиппов и Владимир Саносян.

«Норникель» в десяти матчах набрал 14 очков и занимает пятое место. У самарцев на очко меньше и шестая позиция.

Чемпионат России

1-й тур

«Норильский никель» — «Динамо Самара» — 2:2

18 ноября. Люберцы. «ДС Триумф».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир