«Норильский никель» и «Динамо Самара» сыграли вничью в чемпионате России
18:31
В перенесенном матче первого тура чемпионата России по мини-футболу «Норильский никель» сыграл вничью с «Динамо Самара» (2:2).
У хозяев забивали Данил Кутузов и Родригинью, у гостей — Алексей Филиппов и Владимир Саносян.
«Норникель» в десяти матчах набрал 14 очков и занимает пятое место. У самарцев на очко меньше и шестая позиция.
Чемпионат России
1-й тур
«Норильский никель» — «Динамо Самара» — 2:2
18 ноября. Люберцы. «ДС Триумф».
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