«Норильский никель» и «Динамо Самара» сыграли вничью в чемпионате России

В перенесенном матче первого тура чемпионата России по мини-футболу «Норильский никель» сыграл вничью с «Динамо Самара» (2:2).

У хозяев забивали Данил Кутузов и Родригинью, у гостей — Алексей Филиппов и Владимир Саносян.

«Норникель» в десяти матчах набрал 14 очков и занимает пятое место. У самарцев на очко меньше и шестая позиция.

Чемпионат России

1-й тур

«Норильский никель» — «Динамо Самара» — 2:2

18 ноября. Люберцы. «ДС Триумф».