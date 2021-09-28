Мини-футбольное «Динамо» возрождается и возвращается в суперлигу

Мини-футбольный клуб «Динамо» с этого сезона вновь намерен выступать в российской суперлиге.

— Вместе с нашим деловым партнером мы решили, что «Динамо» должно вновь вернуться в мини-футбол, — заявил гендиректор бело-голубых Юрий Заварзин. — «Динамо» успешно выступает в футзале. Теперь хотим организовать команду по мини-футболу в память о легендарном Константине Еременко. Намерены уже в этом году начать выступать в чемпионате России.

По мнению главного тренера «Динамо» Андрея Полховского, воссоздание команды — дань памяти Константину Еременко.

— Он стоял у истоков мини-футбольного «Динамо». Заложил победные традиции. Наше возвращение в суперлигу — ни в коей мере не коммерческий проект, а дань памяти великому футболисту, — подчеркнул Полховский.

— Мне посчастливилось выступать вместе с Константином на протяжении 10 лет, — добавил старший тренер бело-голубых Наиль Закеров. — Костю отличал характер. Везде и всюду он хотел победить. И если не забивал во время игры, его очень тяжело было убрать с площадки. Порой он забивал из каких-то немыслимых позиций! Поражался его трудолюбию. Он постоянно работал над ударом, техникой, оставался после тренировок. Буду помнить его как очень отзывчивого человека. Когда я остался без работы, он предложил мне место в этом клубе.

— Мы практически уверены, что все у мини-футбольного клуба «Динамо» получится. Я со своей компанией сделаю все возможное, чтобы выступление команды в чемпионате России получилось успешным, — заметил в свою очередь гендиректор партнера «Динамо» Василий Коновалов.

На пресс-конференции присутствовал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

— Я смотрел практически все игры на проходящем в Литве чемпионате мира по мини-футболу. Признаюсь, наша сборная не сильно убедила. Далековато до прежних успехов... Есть куда расти. Возможно, именно обновленное «Динамо» придаст импульс нашему мини-футболу, — сказал Колосков.

Успехов «Динамо» пожелали легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, тренер сборной России Виктор Онопко, бывший полузащитник и тренер «Динамо» Андрей Кобелев, известный режиссер и продюсер Никита Высоцкий.

Клуб был основан в 2002 году легендарным российским мини-футболистом Константином Еременко (ушел из жизни в 2010 году). Команда 11 раз выигрывала чемпионат России, в 2007 году стала обладателем Кубка УЕФА. Летом 2020 года клуб прекратил свое существование из-за финансовых долгов.