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Аргентина обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира

21:49
Аргентина вышла в финал. Фото Сборная Аргентины
Аргентина вышла в финал. Фото Сборная Аргентины

Сборная Аргентины победила команду Бразилии (2:1) в матче 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

Аргентинцы впервые в своей истории обыграли бразильцев на чемпионате мира.

Во втором полуфинале сыграют сборные Португалии и Казахстана.

Чемпионат мира

1/2 финала

Бразилия — Аргентина — 1:2 (1:2)

Голы: Феррау, 17 — Вапораки, 11, Борруто, 30

29 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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