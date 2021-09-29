Аргентина обыграла Бразилию и вышла в финал чемпионата мира
21:49
Сборная Аргентины победила команду Бразилии (2:1) в матче 1/2 финала чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.
Аргентинцы впервые в своей истории обыграли бразильцев на чемпионате мира.
Во втором полуфинале сыграют сборные Португалии и Казахстана.
Чемпионат мира
1/2 финала
Бразилия — Аргентина — 1:2 (1:2)
Голы: Феррау, 17 — Вапораки, 11, Борруто, 30
29 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».
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