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Сегодня, 22:45

В Липецке и Новокузнецке мечтают о плей-офф

Главный тренер липецкого ЛКС Темур Алекберов.
Фото МФК ЛКС

На «Западе» в связи с финансовыми проблемами снялись с турнира реальные претенденты на победу — ставропольский «Голден Игл» и московский «Спартак».

В связи с этим появились шансы занять место повыше у их преследователей, в частности у ЛКС из Липецка. Состав ЛКС недавно пополнили вратарь Залалетдинов и универсал Поваров из «Динамо Самары», один из лучших бомбардиров Париматч-Высшей лиги Докучаев.

— Непросто сразу заиграть, перейдя в новую команду, где свои требования, — рассуждал главный тренер ЛКС заслуженный мастер спорта Темур Алекберов. — Новички не выпадали, не допускали большого количества брака.

Спартак-Донецк — 49. Спартак Москва — 46. КПРФ-2-35. ЛКС — 33. Ростов — 32. Заря — 32...

Бомбардиры: КУЗНЕЦОВ (Сибиряк) — 20. Чащин (Поморье) — 18. Райхель (Спартак-Донецк) — 17.

На «Востоке» по-прежнему лидирует «Синара-ВИЗ-д», но все ближе подбирается новокузнецкий «Сиб-Транзит». В последнем туре екатеринбуржцы неожиданно всухую уступили землякам из ЗИК — 0:6, а затем иркутскому «ИрАэро» — 3:4, в то время как «Сиб-Транзит» обыграл челябинский «Южный Урал» — 4:3. А до этого была победа над заметно прибавившим «Ямалом» (тоже 4:3), о которой поделился впечатлениями главный тренер «Сиб-Транзита» Константин Орлов:

— Концовка получилась нервной. В формате «четыре на четыре» мы контролировали ход встречи. У нас возникали моменты, подходы. Когда команда включает «пять на четыре» и если ее в эти моменты не наказывать, она окрыляется успехом. Мы один пропустили, второй, и «Ямал» поверил в себя. Хорошо, что вернулись в игру.

Синара-ВИЗ-д — 43. Сиб-Транзит — 40. ЗИК — 40. Ямал — 38. Глазов — 35. Тюмень-д — 35...

Бомбардиры: БЕРЕСНЕВ (Ямал) — 21. Куликов (А-ТУР) — 20. Санников (ЗИК) — 19.

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