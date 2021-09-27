Казахстан обыграл Иран и вышел в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

В матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу сборная Казахстана победила команду Ирана (3:2).

В полуфинале Казахстан сыграет с Ираном. Во второй паре 1/2 финала встретятся Аргентина и Бразилия.

Чемпионат мира

1/4 финала

Иран — Казахстан — 2:3 (2:0)

27 сентября. Вильнюс. «Avia Solutions Group Arena».