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Португалия обыграла Испанию и вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

19:57

Сборная Португалии победила команду Испании (4:2 д.в.) в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

В полуфинале португальцы сыграют с победителем пары Иран — Казахстан.

1/4 финала

Испания — Португалия — 2:4 д.в.

27 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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