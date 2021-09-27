Португалия обыграла Испанию и вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу
19:57
Сборная Португалии победила команду Испании (4:2 д.в.) в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.
В полуфинале португальцы сыграют с победителем пары Иран — Казахстан.
1/4 финала
Испания — Португалия — 2:4 д.в.
27 сентября. Каунас. «Zalgiris Arena».
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю