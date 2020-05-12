Чемпионат мира по мини-футболу пройдет осенью 2021 года

Бюро совета Международной федерации футбола утвердило даты проведения трех турниров, которые должны были состояться в 2020 году, сообщает официальны сайт ФИФА.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в сентябре-октябре 2020-го.

Чемпионат мира среди девушек до 20 лет в Коста-Рике и Панаме, проведение которого было намечено на август-сентябрь 2020 года, состоится с 20 января по 6 февраля 2021-го.

Чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Индии пройдет не в ноябре 2020-го, как планировалось ранее, а с 17 февраля по 7 марта 2021-го.