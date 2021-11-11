Определились все пары 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

Стали известны все пары четвертьфинала Кубка России по мини-футболу среди мужчин.

В последнем матче 1/8 финала «Синара» разгромила «Сигму-К» (8:2). В первом матче команда из Екатеринбурга победила еще увереннее — 16:1.

Кубок России

1/8 финала

Ответный матч

«Сигма-К» (Копейск) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:8 (1:3)

11 ноября. Екатеринбург. «Манеж ЗАО «МФК ВИЗ-СИНАРА».

Все пары 1/4 финала:

«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва)

«Торпедо» (Нижегородская обл.) — «Синара» (Екатеринбург)

«Динамо Самара» (Самара) — «Норильский никель» (Норильск)

«Голден Игл» (Ставрополь) — «Тюмень» (Тюмень)

Победители пар 1/4 финала станут участниками «Финала четырех», который состоится с 18 по 21 марта. Соперники по полуфинальным матчам будут определены путём жеребьевки.