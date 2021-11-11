Определились все пары 1/4 финала Кубка России по мини-футболу
21:00
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка России по мини-футболу среди мужчин.
В последнем матче 1/8 финала «Синара» разгромила «Сигму-К» (8:2). В первом матче команда из Екатеринбурга победила еще увереннее — 16:1.
Кубок России
1/8 финала
Ответный матч
«Сигма-К» (Копейск) — «Синара» (Екатеринбург) — 2:8 (1:3)
11 ноября. Екатеринбург. «Манеж ЗАО «МФК ВИЗ-СИНАРА».
Все пары 1/4 финала:
«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва)
«Торпедо» (Нижегородская обл.) — «Синара» (Екатеринбург)
«Динамо Самара» (Самара) — «Норильский никель» (Норильск)
«Голден Игл» (Ставрополь) — «Тюмень» (Тюмень)
Победители пар 1/4 финала станут участниками «Финала четырех», который состоится с 18 по 21 марта. Соперники по полуфинальным матчам будут определены путём жеребьевки.
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