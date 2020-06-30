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День, после которого Англия возненавидела Бэкхема

30 июня 2020, 16:55
Красная карточка Бекхэма в матче с Аргентиной на чемпионате мира-1998. Фото GQ
Красная карточка Бекхэма в матче с Аргентиной на чемпионате мира-1998. Фото GQ
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22 года назад состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-1998, в котором сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Англии (2:2 — в основное время). Встреча запомнилась удалением полузащитника англичан Дэвида Бекхэма в начале второго тайма.

Хавбек стал жертвой провокации со стороны Диего Симеоне. Нынешний главный тренер «Атлетико» в центре поля сбил Бекхэма, немного придавил его ногой, а затем упал после легкого удара по своей голени приподнявшего ногу англичанина. Главный судья показал желтую карточку Симеоне и красную Бекхэму.

После чемпионата мира Бекхэму пришлось пережить непростое время, когда его затравили болельщики и журналисты. Считалось, что если бы он не ответил на провокацию, англичане выиграли бы тот матч, так как имели преимущество по его ходу.

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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