День, после которого Англия возненавидела Бэкхема

22 года назад состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-1998, в котором сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Англии (2:2 — в основное время). Встреча запомнилась удалением полузащитника англичан Дэвида Бекхэма в начале второго тайма.

Хавбек стал жертвой провокации со стороны Диего Симеоне. Нынешний главный тренер «Атлетико» в центре поля сбил Бекхэма, немного придавил его ногой, а затем упал после легкого удара по своей голени приподнявшего ногу англичанина. Главный судья показал желтую карточку Симеоне и красную Бекхэму.

После чемпионата мира Бекхэму пришлось пережить непростое время, когда его затравили болельщики и журналисты. Считалось, что если бы он не ответил на провокацию, англичане выиграли бы тот матч, так как имели преимущество по его ходу.