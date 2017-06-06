В США команду девочек дисквалифицировали, ошибочно приняв одну из них за мальчика

В США с турнира для девочек дисквалифицировали одну из команд. Причиной стало то, что одну восьмилетнюю девочку приняли за мальчика. По данным Ассоциации футбола Спрингфилда, в заявке команды был ошибочно указан пол девочки Мили Эрнандес, а сама она носит короткую стрижку.

Об инциденте узнали и футболистки сборной США. Эбби Уомбак написала в Твиттере слова поддержки в адрес Мили, а Миа Хэмм пригласила ее на тренировку национальной команды.