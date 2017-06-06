В США команду девочек дисквалифицировали, ошибочно приняв одну из них за мальчика

В США с турнира для девочек дисквалифицировали одну из команд. Причиной стало то, что одну восьмилетнюю девочку приняли за мальчика. По данным Ассоциации футбола Спрингфилда, в заявке команды был ошибочно указан пол девочки Мили Эрнандес, а сама она носит короткую стрижку.
Об инциденте узнали и футболистки сборной США. Эбби Уомбак написала в Твиттере слова поддержки в адрес Мили, а Миа Хэмм пригласила ее на тренировку национальной команды.
Мару_Саймон
V0VaN, а ты, наверное, мозг быстренько отрезал...
00:14 7 июня
V0VaN
да он просто письку побырому отрезал... теперь в судах наварить бабла хочит
23:07 6 июня
staerswimmer23
В суд ещё не подали и пару лямов не отсудили, за дискриминацию?
19:33 6 июня
Zangezi
Блин, а пощупать слабо было? На ровном месте человека обидели!
18:10 6 июня