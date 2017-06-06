17:03 6 июня | ФУТБОЛ — Женский футбол

В США команду девочек дисквалифицировали, ошибочно приняв одну из них за мальчика

4

В США с турнира для девочек дисквалифицировали одну из команд. Причиной стало то, что одну восьмилетнюю девочку приняли за мальчика. По данным Ассоциации футбола Спрингфилда, в заявке команды был ошибочно указан пол девочки Мили Эрнандес, а сама она носит короткую стрижку.

Об инциденте узнали и футболистки сборной США. Эбби Уомбак написала в Твиттере слова поддержки в адрес Мили, а Миа Хэмм пригласила ее на тренировку национальной команды.

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Мару_Саймон

V0VaN, а ты, наверное, мозг быстренько отрезал...

00:14 7 июня

V0VaN

да он просто письку побырому отрезал... теперь в судах наварить бабла хочит

23:07 6 июня

staerswimmer23

В суд ещё не подали и пару лямов не отсудили, за дискриминацию?

19:33 6 июня

Zangezi

Блин, а пощупать слабо было? На ровном месте человека обидели!

18:10 6 июня