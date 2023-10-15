Митрофанов назвал зрелищным финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд прошел на высоком организационном уровне и получился зрелищным.

«Почему финал в Калининграде? Несколько факторов: мы хотели, чтобы женский футбол видели на территории всей страны. У нас давние хорошие отношения и со стадионом, и с клубом «Балтика» и с администрацией области, все это позволило нам провести матч на высоком организационном уровне. Если не возить такие мероприятия по стране, мы никогда не познакомим людей с женским футболом, любая большая дорога начинается с первого шага», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В воскресенье московский ЦСКА в третий раз в истории завоевал Кубок России, обыграв в финале петербургский «Зенит» (4:1).

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская «Энергия» и пермская «Звезда-2005» (по семь побед).