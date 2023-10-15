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Сегодня, 22:57

Митрофанов назвал зрелищным финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд прошел на высоком организационном уровне и получился зрелищным.

«Почему финал в Калининграде? Несколько факторов: мы хотели, чтобы женский футбол видели на территории всей страны. У нас давние хорошие отношения и со стадионом, и с клубом «Балтика» и с администрацией области, все это позволило нам провести матч на высоком организационном уровне. Если не возить такие мероприятия по стране, мы никогда не познакомим людей с женским футболом, любая большая дорога начинается с первого шага», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В воскресенье московский ЦСКА в третий раз в истории завоевал Кубок России, обыграв в финале петербургский «Зенит» (4:1).

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская «Энергия» и пермская «Звезда-2005» (по семь побед).

Источник: https://tass.ru/sport/19019923
Футбол
Максим Митрофанов
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