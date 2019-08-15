Виргил ван Дейк: «Рад, что Адриан стал героем матча»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после победы над «Челси» в Суперкубке УЕФА признался, что рад за вратаря своей команды Адриана. Также он добавил, что в следующих встречах «красным» нужно сыграть лучше.

— В начале второго тайма мы хорошо играли, оказывали на них давление и создавали моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Мы должны проанализировать это и в следующий раз сыграть лучше. Рад, что Адриан отбил последний пенальти и стал героем этого матча.