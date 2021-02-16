«Локомотив» интересуется Гамшиком, экс-игрок «Реала» может оказаться в «Краснодаре», «ПСЖ» нацелился на Месси

Главные трансферные новости и слухи прошедшего дня в нашем обзоре.

«Краснодар» срочно ищет нового защитника

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. По информации «СЭ», 26-летний игрок повредил крестообразные связки колена и уже был прооперирован. В связи с этим «быки» начали поиски нового защитника, который мог бы заменить травмированного футболиста. Как сообщает «Чемпионат», среди основных кандидатов называется 32-летний игрок «Астон Виллы» и сборной Уэльса Нил Тэйлор, а также его ровесник — бывший защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау. Помимо этого, в списке фигурирует еще ряд фамилий.

Гамшик может перейти в «Локомотив»

Московский «Локомотив» интересуется 34-летним полузащитником «Дальянь Ифан» Мареком Гамшиком, сообщает «Матч ТВ». По информации источника, главный тренер команды Марко Николич и генеральный директор клуба Владимир Леонченко заинтересованы в переходе бывшего футболиста «Наполи». Отмечается, что игрок может перейти в стан красно-зеленых на правах свободного агента. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Кроме того, клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним нападающим Эдером. По информации Sport24, клуб отпустит своего игрока, контракт которого истекает летом этого года. В текущем сезоне форвард принял участия в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

«Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся уже в конце сезона», — сказал агент форварда Луи Эванс «СЭ».

«Динамо» бесплатно отдаст своих игроков «Тамбову»

Два полузащитника «Динамо» — Владислав Карапузов и Владимир Москвичев — могут перейти в «Тамбов» на правах аренды до конца нынешнего сезона. По информации Metaratings.ru, бело-голубые готовы отдать своих игроков в бесплатную аренду и взять на себя обязательства по выплате зарплаты, если с тамбовского клуба будет снят запрет на регистрацию новичков.

В текущем сезоне 21-летний Карапузов провел за основную команду бело-голубых пять матчей, однако не смог отметиться результативными действиями. 20-летний Москвичев появлялся на поле два раза, выходя на замену.

Напомним, сегодня состоится общее собрание клубов РПЛ, на котором будет обсуждаться в том числе и ситуация с «Тамбовом».

Дриусси может покинуть «Зенит» летом

«Ривер Плейт» готовится подписать 25-летнего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси ближайшим летом, сообщает El Intransigente. В зимнее трансферное окно аргентинцы предприняли ряд попыток, чтобы заполучить своего бывшего игрока, однако череда травм в петербургском клубе не позволили этим планам сбыться. Теперь же «Ривер Плейт» решительно настроен на летнее трансферное окно, когда у нападающего останется всего один год до завершения контракта с «Зенитом». В клубе не сомневаются, что у них получится подписать игрока, так как в противном случае сине-бело-голубым придется отпустить его бесплатно летом следующего года.

Transfermarkt.de оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов евро.

«ПСЖ» продаст Мбаппе, чтобы заполучить Месси?

Французский «ПСЖ» может продать своего 22-летнего нападающего Килиана Мбаппе, чтобы иметь возможность подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По информации L'Equipe, парижане намерены платить футболисту 40 миллионов евро в год, но для этого необходимо расстаться с одним из ведущих игроков. Отмечается, что бывший одноклубник аргентинца Неймар постоянно контактирует с Месси, чтобы попытаться убедить его перейти в «ПСЖ» по окончании сезона. Главным конкурентом в борьбе за нападающего считается «Манчестер Сити».

Филипп Нагорный