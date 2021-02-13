Дриусси обратился к болельщикам «Ривер Плейт», «Милан» нашел замену Ибрагимовичу

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Дриусси остается в «Зените»?

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси накануне выложил в своем Instagram пост, в котором обратился к болельщикам «Ривер Плейт». В Сторис форвард написал: «Все происходит по какой-то причине. Но мы еще увидимся».

Напомним, ранее главный тренер аргентинского клуба рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока.

Стоимость 25-летнего футболиста оценивается на сайте Transfermakt.de в 10 миллионов евро. В сезоне-2020/21 нападающий появлялся на поле 16 раз, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Белотти — замена Ибрагимовичу?

По информации Tuttosport, 27-летний нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Милане». «Быки» хотели бы сохранить своего лидера, однако возможное отсутствие команды в еврокубках в следующем сезоне создает дополнительные трудности для руководства в переговорах с игроком, контракт которого истекает летом 2022 года. Данной ситуацией может воспользоваться «Милан», подписав футболиста на замену Златану Ибрагимовичу. Тем не менее не исключен вариант, при котором оба нападающих начнут сезон вместе.

В текущем сезоне Белотти принял участие в 20 матчах чемпионата, в которых забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Цена Кунде отпугивает покупателей

80 миллионов евро должны будут заплатить потенциальные покупатели за защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации As, «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» желают приобрести 22-летнего футболиста, но высокая трансферная стоимость, прописанная в контракте, заставляет клубы отступить от своих намерений.

Прошлым летом руководство «Сити» пыталось выйти на контакт с испанцами, однако полученное предложение в 55 миллионов евро не устроило клуб. Стоит отметить, что портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Филипп Нагорный