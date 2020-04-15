Зиньковский прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в «Зенит»
18:15
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на информацию СМИ о том, что «Зенит» согласовал с клубом из Самары условия его перехода.
Напомним, что в 2016 году хавбек провел 8 матчей за «Зенит-2».
— Можно ли верить информации о том, что вы одной ногой вернулись в «Зенит»?
— Ничего об этом не знаю, — ответил Зиньковский.
Ранее «СЭ» сообщал о том, что 24-летний полузащитник и его партнер, защитник Никита Чернов заинтересовал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. (Евгений Белоусов)
«Зенит» не обращался в «Крылья» по поводу трансфера Зиньковского
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