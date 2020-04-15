Зиньковский прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский отреагировал на информацию СМИ о том, что «Зенит» согласовал с клубом из Самары условия его перехода.

Напомним, что в 2016 году хавбек провел 8 матчей за «Зенит-2».

— Можно ли верить информации о том, что вы одной ногой вернулись в «Зенит»?

— Ничего об этом не знаю, — ответил Зиньковский.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что 24-летний полузащитник и его партнер, защитник Никита Чернов заинтересовал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. (Евгений Белоусов)

«Зенит» не обращался в «Крылья» по поводу трансфера Зиньковского