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«Зенит» не обращался в «Крылья» по поводу трансфера Зиньковского

18:23
Антон Зиньковский. Фото instagram.com
Антон Зиньковский. Фото instagram.com
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» не делал официального запроса в «Крылья Советов» по поводу перехода полузащитника самарцев Антона Зиньковского.

При этом не исключено, что петербургский клуб действительно заинтересован в услугах 24-летнего хавбек, который в 2016 году провел 8 матчей за «Зенит-2».

Зиньковский выступает за «Крылья» с зимы 2019-го года. В нынешнем сезоне он провел, за команду 20 матчей и отдал 6 голевых передач. (Дмитрий Зимин)

Зиньковский прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в «Зенит»

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