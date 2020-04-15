«Зенит» не обращался в «Крылья» по поводу трансфера Зиньковского

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не делал официального запроса в «Крылья Советов» по поводу перехода полузащитника самарцев Антона Зиньковского.

При этом не исключено, что петербургский клуб действительно заинтересован в услугах 24-летнего хавбек, который в 2016 году провел 8 матчей за «Зенит-2».

Зиньковский выступает за «Крылья» с зимы 2019-го года. В нынешнем сезоне он провел, за команду 20 матчей и отдал 6 голевых передач. (Дмитрий Зимин)

Зиньковский прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в «Зенит»