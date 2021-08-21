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Защитник «Торино» Лянко перейдет в «Саутгемптон»

00:43
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Защитник «Торино» Лянко станет игроком «Саутгемптона», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали переход. Контракт будет рассчитан до 2025 года. Официально сделка будет оформлена позднее. «Святые» хотят найти замену для Янника Вестергора, который перейдет в «Лестер».

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Торино» и забил один мяч.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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