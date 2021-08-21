Защитник «Торино» Лянко перейдет в «Саутгемптон»
Защитник «Торино» Лянко станет игроком «Саутгемптона», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
Done deal, confirmed. Southampton have completed the agreement with Torino to sign Brazilian centre back Lyanco as Vestergaard replacement. ?? #SaintsFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021
Personal terms also agreed — contract until June 2025. Medical and paperworks to be signed soon. https://t.co/QuzI2YcGsA
По данным источника, стороны уже согласовали переход. Контракт будет рассчитан до 2025 года. Официально сделка будет оформлена позднее. «Святые» хотят найти замену для Янника Вестергора, который перейдет в «Лестер».
24-летний бразилец в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Торино» и забил один мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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