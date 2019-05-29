СМИ: "Барселона" может радикально обновить состав в межсезонье

"Барселона" планирует в межсезонье расстаться с рядом игроков, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, команду точно покинут Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо. "Барса" не будет продлевать их аренду. Также сообщается об уходе Томаса Фермалена и Дугласа, чьи контракты истекают 30 июня. Соглашения продлены не будут.

Хочет покинуть команду Яспер Силлессен, но предложение в 12 миллионов евро от "Бенфики" "Барсу" не устраивает - клуб хочет получить 25 миллионов. Самюэль Юмтити хотел бы продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Также "Барселона" может продать Ивана Ракитича, чтобы потратить вырученные средства на обновление команды. Кроме того, уйти могут Филиппе Коутинью и Малком, чья игра не устраивает тренерский штаб.

Андре Гомеш, выступающий в аренде за "Эвертон", имеет предложения от нескольких клубов премьер-лиги. Также не входят в планы тренерского штаба Рафинья и Денис Суарес.

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