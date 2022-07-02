Дембеле максимально близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к продлению контракта с «Барселоной», сообщает Sport.es.

По данным источника, в ближайшие несколько часов стороны оформят соглашение до 2024 года. Чтобы 25-летний француз в составе клуба начал подготовительные сборы к следующему сезону.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».