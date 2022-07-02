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Сегодня, 22:32

«Севилья» интересуется Луисом Альберто из «Лацио» и предлагает взамен Оливера Торреса

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«Севилья» заинтересована в полузащитнике «Лацио» Луисе Альберто, сообщает Il Messaggero.

По данным источника, испанский клуб предлагает взамен хавбека Оливера Торреса плюс 13 миллионов евро.

Ранее «Лацио» отказался от 20 миллионов евро за 29-летнего полузащитника.

Альберто является воспитанником «Севильи».

В прошлом сезоне он сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.

ФК Лацио
ФК Севилья
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