«Севилья» интересуется Луисом Альберто из «Лацио» и предлагает взамен Оливера Торреса
«Севилья» заинтересована в полузащитнике «Лацио» Луисе Альберто, сообщает Il Messaggero.
По данным источника, испанский клуб предлагает взамен хавбека Оливера Торреса плюс 13 миллионов евро.
Ранее «Лацио» отказался от 20 миллионов евро за 29-летнего полузащитника.
Альберто является воспитанником «Севильи».
В прошлом сезоне он сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.
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