Голкипер «Диошдьера» Сентич близок к переходу в «Ордабасы»
Вратарь венгерского «Диошдьера» Карло Сентич может перейти в казахстанский «Ордабасы», сообщает Metaratings.kz.
По информации источника, один из вратарей «Ордабасы» Мухаммеджан Сейсен в ближайшее время может покинуть расположение клуба.
Сентич — воспитанник хорватского «Хайдука», привлекался в национальные сборные разных возрастов. Хорват выступает за «Диошдьер» с июля 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 450 тысяч евро.
В этом сезоне 22-летний Сентич провел 10 матчей за «Диошдьер» во всех турнирах.
Источник: Metaratings.kz
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