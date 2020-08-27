Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

По сведениям источника, 33-летний аргентинец предложил бывшему одноклубнику и форварду «ПСЖ» Неймару вместе перейти в английский клуб. Сообщалось, что «Сити» готов предложить за Месси 200 млн евро.

Ранее появилась информация, что аргентинец отправил факс руководству «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб. За каталонцев он выступает всю профессиональную карьеру.