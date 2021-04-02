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Директор «Ромы» встретился с представителем Жиру

12:59
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Форвард «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, директор римского клуба Тьяго Пинто встретился с представителем 34-летнего француза 1 апреля. Также Пинто провел встречу с представителем полузащитника «АЗ» Тена Копмейнерса.

В текущем сезоне Жиру провел 24 матча за «Челси», в которых забил 11 голов. Его контракт с лондонцами заканчивается летом 2021 года.

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