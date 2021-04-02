«Реал» может продать Эдегора ради трансфера Холанна

«Реал» ищет возможность получить дополнительные денежные средства, чтобы осуществить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает The Times.

По информации СМИ, руководство «Реала» готово выслушать предложения о трансфере полузащитника Мартина Эдегора, отданного в «Арсенал» на правах аренды. Лондонский клуб заинтересован в выкупе норвежца и собирается обсудить сделку в ближайшее время. Таким образом, мадридцы хотят получить дополнительные денежные средства на крупные трансферы.

В текущем сезоне Эдегор провел 8 матчей в АПЛ за «Арсенал» и забил 1 гол.