«Реал» может продать Эдегора ради трансфера Холанна
15:05
«Реал» ищет возможность получить дополнительные денежные средства, чтобы осуществить трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает The Times.
По информации СМИ, руководство «Реала» готово выслушать предложения о трансфере полузащитника Мартина Эдегора, отданного в «Арсенал» на правах аренды. Лондонский клуб заинтересован в выкупе норвежца и собирается обсудить сделку в ближайшее время. Таким образом, мадридцы хотят получить дополнительные денежные средства на крупные трансферы.
В текущем сезоне Эдегор провел 8 матчей в АПЛ за «Арсенал» и забил 1 гол.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/arsenal-ready-to-step-up-permanent-martin-odegaard-bid-with-madrid-willing-to-listen-to-offers-nk7nfbj8z
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