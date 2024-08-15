ЦСКА может снова попытаться приобрести форварда «Маккаби» Тель-Авив Тургемана

ЦСКА намерен вновь попытаться осуществить трансфер нападающего тель-авивского «Маккаби» и сборной Израиля Дора Тургемана.

Утверждается, что на данный момент в израильский клуб пока не поступало официального предложения. Sport5.co.il сообщает, ссылаясь на слова агента Идана Бен-Абу, представляющего интересы игрока, что армейский клуб еще не выходил на связь с «Маккаби». Трансфер игрока может обойтись ЦСКА в 3,5-4 миллиона евро.

Тем не менее, по информации «СЭ», Тургеман, которым ЦСКА уже активно интересовался в ноябре 2023 года, готов перейти в клуб РПЛ.

В 2023 году 20-летний форвард продлил с «Маккаби» контракт до 2026 года по схеме 3+1. На счету Тургемана 6 матчей за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость израильтянина в 2,5 миллиона евро.

Эли Швидлер