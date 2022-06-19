Фабрегас может дебютировать в серии А. Испанцем интересуется «Сампдория»

Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас может дебютировать в чемпионате Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Хавбек заинтересовал «Сампдорию», которая уже ведет переговоры с футболистом.

35-летний испанец играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.