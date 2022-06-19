Фабрегас может дебютировать в серии А. Испанцем интересуется «Сампдория»
«Сампдория» ведет переговоры с Фабрегасом
Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас может дебютировать в чемпионате Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Хавбек заинтересовал «Сампдорию», которая уже ведет переговоры с футболистом.
35-летний испанец играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.
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