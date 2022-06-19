«Лацио» договорился о переходе Маркоса Антонио. Хавбек «Шахтера» завтра пройдет медобследование

Полузащитник «Шахтера» Антонио перейдет в «Лацио» за 8 миллионов евро

«Лацио» договорился о переходе полузащитника «Шахтера» Маркоса Антонио, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Завтра 22-летний бразилец прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования. Контракт с хавбеком будет рассчитан до 2027 года. Сумма трансфера составит 8 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Маркос Антонио провел за «Шахтер» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.