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Сегодня, 21:55

«Лацио» договорился о переходе Маркоса Антонио. Хавбек «Шахтера» завтра пройдет медобследование

Полузащитник «Шахтера» Антонио перейдет в «Лацио» за 8 миллионов евро
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«Лацио» договорился о переходе полузащитника «Шахтера» Маркоса Антонио, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Завтра 22-летний бразилец прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования. Контракт с хавбеком будет рассчитан до 2027 года. Сумма трансфера составит 8 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Маркос Антонио провел за «Шахтер» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Лацио
ФК Шахтер (Донецк)
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