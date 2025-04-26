Футбол
Испания
Новости Видео Ла лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:20

Скандал перед класико: судья расплакался на пресс-конференции, в СМИ появились слухи о бойкоте «Реала»

Арбитр матча «Барселона» — «Реал» расплакался на пресс-конференции
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа расплакался на пресс-конференции.
Фото AFP
А Тебас наехал на Переса.

Любители испанского футбола знают, как ожесточенно «Реал» воюет с местным судейским корпусом в этом сезоне. Градус напряжения перед финалом Кубка с «Барселоной» достиг максимального уровня, когда клубное телевидение мадридцев опубликовало видео с разбором ошибок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного на матч. Но и это еще не все: рефери заплакал на пресс-конференции, а СМИ распространили информацию о том, что «королевский» клуб собирается устроить бойкот. Рассказываем обо всем по порядку.

Рикардо Де&nbsp;Бургос Бенгоэчеа и&nbsp;Винисиус Жуниор.Клубное ТВ «Реала» в гневе из-за назначения судьи на класико в финале Кубка. Припомнили ему все

Видео с ошибками

Все началось с того, что 24 апреля в эфире клубного ТВ «Реала» раскритиковали назначение Бенгоэчеа. Ведущие подчеркнули: при нем мадридцы показывают результаты хуже, чем «Барселона», а также усомнились в его компетентности:

«С баскским арбитром у «Реала» всего 64% побед, в то время как у «Барселоны» этот показатель составляет 81% - невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только два из последних пяти матчей с ним.

Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» с участием рефери — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет».

На следующий день состоялась пресс-конференция, на которой Бенгоэчеа не сдержал эмоции и заплакал, говоря о давлении на судей:

«Когда твоему ребенку в школе говорят: твой отец — «вор», и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. В такой ситуации я могу лишь попытаться воспитать своего сына так, чтобы он знал: его отец — честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен».

Кроме того, высказался и другой арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес, который будет работать в ВАР-центре на финале кубка:

«Я бы хотел поговорить о последствиях этих видео, поскольку уже несколько недель мы видим, как в социальных сетях оскорбляют арбитров и как нас атакуют. Мы видим эти заявления.

Проблема во всем этом — именно в последствиях. Когда некоторые журналисты заявляют о «грабежах», это приводит к тому, что болельщик, испытывая разочарование, срывается на мальчика или девочку, которые берут свисток и идут судить матч среди детей. Это заканчивается появлением на лбу у одного из наших коллег мишени. Нам нужно вернуть в футбол здоровье и чистоту».

&laquo;Барселона&raquo; и &laquo;Реал&raquo; сыграют в&nbsp;финале Кубка Испании в&nbsp;субботу, 26&nbsp;апреля.«Барселона» — «Реал», информация о финале Кубка Испании: дата, составы, где смотреть трансляцию

Слухи о бойкоте «Реала»

Начался сущий кошмар. Появилась новость от COPE: «Реал» рассчитывает, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Бенгоэчеа от работы на матче с «Барсой». В клубе удивлены поведением арбитра на предматчевой пресс-конференции и уверены: он не готов судить финал».

При этом RFEF и Технический судейский комитет (CTA), по информации Marca, сразу же выступили с заявлением: они не намерены предпринимать никаких действий в отношении Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса.

«Реал» в ответ сорвался. Клуб отменил пресс-конференцию перед финалом, а также отказался провести предматчевую фотосессию и тренировку. Но это было только начало, дальше El Mundo запустило информационную бомбу: «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финала!

Далее футбольная часть Испании замерла в ожидании официального заявления мадридцев. Первый пресс-релиз появился быстро, и выглядел следующим образом:

«Реал» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.

Эти протесты неожиданно привлекли внимание к видеороликам ТВ «Реала», защищенным правом на свободу слова, и намеренно опубликованы за 24 часами ранее против одного из участников финала. Все случившееся еще раз демонстрируют явную враждебность этих судей по отношению к нашему клубу.

Еще более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне и намекающие на единство арбитров. Они использовались для объявления о предполагаемых мерах или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать всего за несколько часов до футбольного события, привлекающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность произошедшего, «Реал» надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов».

IUSport сразу же написало: если «Реал» откажется от выхода на поле, то «Барсу» автоматически не признают победителем. Это не предусмотрено регламентом. В таком случае вместо мадридского клуба в финале сыграет «Реал Сосьедад».

Однако вскоре вышло еще одно заявление «сливочных», в котором черным по белому указано: никакого бойкота нет и не будет.

«В свете слухов, появившихся в последние часы, «Реал» объявляет: наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале.

Наш клуб понимает, что досадные и неуместные заявления судей, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут следить сотни миллионов людей. Мы также с уважением относимся ко всем болельщикам, планирующим отправиться в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.

«Реал» считает, что ценности футбола должны восторжествовать, несмотря на враждебность и злобу, которые сегодня вновь проявили по отношению к нашему клубу судьи, назначенные на финал».

Винисиус Жуниор.Винисиусу пригрозили баном на два года, но на самом деле он чист. Объясняем почему

«Реал» борется с судьями, а Перес и Тебас конфликтуют в открытую

Клубное ТВ «Реала» весь сезон воюет с испанским судейским корпусом. Например, после 22-го тура ла лиги, в котором бланкос уступили «Эспаньолу» (0:1), в эфире уничтожали арбитров.

Зачем мадридцы наезжает на рефери? Если коротко: «королевский» клуб жаждет масштабных изменений и настаивает на чистке во всем судейском корпусе. А еще у президента «Реала» Флорентино Переса давний конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом. Последний, кстати, очень недоволен поведением босса столичной команды.

«Теперь после заявлений арбитров, уставших от постоянной травли со стороны ТВ «Реала», он отвечает так, как умеет: отменить пресс-конференцию, тренировку, он презирает официальные мероприятия, проболтался, что не явится на финал. Он не протестует, а давит. Он не жалуется, а угрожает. Он не соглашается, а наказывает. Он не хочет улучшать футбол, а хочет им управлять. И самое серьезное не то, что он старается. Самое серьезное, многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», — написал Тебас после слухов о бойкоте «Реала» в своих соцсетях.

Футбол
ФК Реал
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Финансист спрогнозировал будущий курс доллара
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» — «Реал», информация о финале Кубка Испании: дата, составы, где смотреть трансляцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости