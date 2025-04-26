Скандал перед класико: судья расплакался на пресс-конференции, в СМИ появились слухи о бойкоте «Реала»
Любители испанского футбола знают, как ожесточенно «Реал» воюет с местным судейским корпусом в этом сезоне. Градус напряжения перед финалом Кубка с «Барселоной» достиг максимального уровня, когда клубное телевидение мадридцев опубликовало видео с разбором ошибок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного на матч. Но и это еще не все: рефери заплакал на пресс-конференции, а СМИ распространили информацию о том, что «королевский» клуб собирается устроить бойкот. Рассказываем обо всем по порядку.
Видео с ошибками
Все началось с того, что 24 апреля в эфире клубного ТВ «Реала» раскритиковали назначение Бенгоэчеа. Ведущие подчеркнули: при нем мадридцы показывают результаты хуже, чем «Барселона», а также усомнились в его компетентности:
«С баскским арбитром у «Реала» всего 64% побед, в то время как у «Барселоны» этот показатель составляет 81% - невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только два из последних пяти матчей с ним.
Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» с участием рефери — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет».
На следующий день состоялась пресс-конференция, на которой Бенгоэчеа не сдержал эмоции и заплакал, говоря о давлении на судей:
«Когда твоему ребенку в школе говорят: твой отец — «вор», и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. В такой ситуации я могу лишь попытаться воспитать своего сына так, чтобы он знал: его отец — честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен».
Кроме того, высказался и другой арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес, который будет работать в ВАР-центре на финале кубка:
«Я бы хотел поговорить о последствиях этих видео, поскольку уже несколько недель мы видим, как в социальных сетях оскорбляют арбитров и как нас атакуют. Мы видим эти заявления.
Проблема во всем этом — именно в последствиях. Когда некоторые журналисты заявляют о «грабежах», это приводит к тому, что болельщик, испытывая разочарование, срывается на мальчика или девочку, которые берут свисток и идут судить матч среди детей. Это заканчивается появлением на лбу у одного из наших коллег мишени. Нам нужно вернуть в футбол здоровье и чистоту».
Слухи о бойкоте «Реала»
Начался сущий кошмар. Появилась новость от COPE: «Реал» рассчитывает, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранит арбитра Бенгоэчеа от работы на матче с «Барсой». В клубе удивлены поведением арбитра на предматчевой пресс-конференции и уверены: он не готов судить финал».
При этом RFEF и Технический судейский комитет (CTA), по информации Marca, сразу же выступили с заявлением: они не намерены предпринимать никаких действий в отношении Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса.
«Реал» в ответ сорвался. Клуб отменил пресс-конференцию перед финалом, а также отказался провести предматчевую фотосессию и тренировку. Но это было только начало, дальше El Mundo запустило информационную бомбу: «Реал» рассматривает вариант с бойкотом финала!
Далее футбольная часть Испании замерла в ожидании официального заявления мадридцев. Первый пресс-релиз появился быстро, и выглядел следующим образом:
«Реал» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.
Эти протесты неожиданно привлекли внимание к видеороликам ТВ «Реала», защищенным правом на свободу слова, и намеренно опубликованы за 24 часами ранее против одного из участников финала. Все случившееся еще раз демонстрируют явную враждебность этих судей по отношению к нашему клубу.
Еще более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне и намекающие на единство арбитров. Они использовались для объявления о предполагаемых мерах или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать всего за несколько часов до футбольного события, привлекающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.
Учитывая серьезность произошедшего, «Реал» надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов».
IUSport сразу же написало: если «Реал» откажется от выхода на поле, то «Барсу» автоматически не признают победителем. Это не предусмотрено регламентом. В таком случае вместо мадридского клуба в финале сыграет «Реал Сосьедад».
Однако вскоре вышло еще одно заявление «сливочных», в котором черным по белому указано: никакого бойкота нет и не будет.
«В свете слухов, появившихся в последние часы, «Реал» объявляет: наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале.
Наш клуб понимает, что досадные и неуместные заявления судей, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут следить сотни миллионов людей. Мы также с уважением относимся ко всем болельщикам, планирующим отправиться в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.
«Реал» считает, что ценности футбола должны восторжествовать, несмотря на враждебность и злобу, которые сегодня вновь проявили по отношению к нашему клубу судьи, назначенные на финал».
«Реал» борется с судьями, а Перес и Тебас конфликтуют в открытую
Клубное ТВ «Реала» весь сезон воюет с испанским судейским корпусом. Например, после 22-го тура ла лиги, в котором бланкос уступили «Эспаньолу» (0:1), в эфире уничтожали арбитров.
Зачем мадридцы наезжает на рефери? Если коротко: «королевский» клуб жаждет масштабных изменений и настаивает на чистке во всем судейском корпусе. А еще у президента «Реала» Флорентино Переса давний конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом. Последний, кстати, очень недоволен поведением босса столичной команды.
«Теперь после заявлений арбитров, уставших от постоянной травли со стороны ТВ «Реала», он отвечает так, как умеет: отменить пресс-конференцию, тренировку, он презирает официальные мероприятия, проболтался, что не явится на финал. Он не протестует, а давит. Он не жалуется, а угрожает. Он не соглашается, а наказывает. Он не хочет улучшать футбол, а хочет им управлять. И самое серьезное не то, что он старается. Самое серьезное, многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», — написал Тебас после слухов о бойкоте «Реала» в своих соцсетях.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5