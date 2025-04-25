Клубное ТВ «Реала» в гневе из-за назначения судьи на класико в финале Кубка. Припомнили ему все
26 апреля в Севилье состоится финал Кубка Испании — на стадионе «Ла Картуха» встретятся «Реал» и «Барселона». Эль Класико традиционно сопровождается высоким напряжением, и на этот раз градус подогревают сами мадридцы: клубное телевидение резко отреагировало на назначение главного судьи.
Почему де Бургос Бенгоэчеа не устраивает «Реал»
В четверг днем в эфире клубного ТВ «Реала» раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании. На игру назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, при работе которого мадридцы показывают результаты хуже, чем «Барселона». Также ведущие усомнились в компетентности Бенгоэчеа, ведь он практически не работает на международных турнирах.
«С баскским арбитром у «Реала» всего 64% побед, — посчитали на клубном ТВ «Реала». — В то время как у «Барселоны» этот показатель составляет 81% - невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только 2 из последних 5 матчей с ним.
Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» с его участием — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет», — сказано в эфире.
Арбитру уже доставалось от «Реала»
На клубном ТВ напомнили, что уже высказывали недовольство этим арбитром. В 26-м туре чемпионата Испании-2022/23 «Барселона» обыграла «Реал» 2:1 в матче, который сопровождался спорными решениями. В частности, Бенгоэчеа не удалил Гави за два грубых фола и отменил гол Асенсио из-за офсайда после просмотра ВАР.
«Линии офсайда выглядели сюрреалистично — до сих пор не ясно, почему выбрали именно тот кадр. А в концовке засчитали победный мяч Кессье, хотя перед этим был фол Левандовского на Карвахале. Три ошибки, стоившие «Реалу» чемпионства», — утверждали в эфире.
Также напомнили эпизод с удалением Винисиуса в матче того же сезона с «Валенсией». Тогда бразильца провоцировали расистскими выкриками, а арбитр удалил именно его. Позднее дисквалификацию отменили.
«Реал» и судьи — конфликт на протяжении сезона
Клубное ТВ «Реала» весь сезон воюет с испанским судейским корпусом. Например, после 22-го тура ла лиги, в котором бланкос уступили «Эспаньолу» (0:1), в эфире уничтожали уровень арбитров и критиковали бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейру — в феврале 2023-го испанская прокуратура выяснила, что он на протяжении нескольких лет получал деньги от «Барселоны».
«Это (судейство) то, с чем мадридский «Реал» должен мириться в грязной лиге Негрейры. Можно сказать, что все наоборот, и арбитр был прав, но посмотрите, о чем пишут все средства массовой информации. Еще один день лиги Негрейры», — злились в эфире.
Причем похожую риторику ведущие ТВ использовали и после 23-го тура, когда мадридцы сыграли вничью в дерби с «Атлетико» (1:1). В эфире критиковали решение арбитра назначить пенальти — с него «матрасники» и забили единственный мяч. Работники ТВ совсем не стеснялись в выражениях.
«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше, и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — сказали в эфире.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|1 : 1
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|1 : 0
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|3 : 0
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|5 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5