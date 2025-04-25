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Сегодня, 01:40

Клубное ТВ «Реала» в гневе из-за назначения судьи на класико в финале Кубка. Припомнили ему все

В «Реале» недовольны назначением арбитра Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
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Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа и Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
В Мадриде снова недовольны.

26 апреля в Севилье состоится финал Кубка Испании — на стадионе «Ла Картуха» встретятся «Реал» и «Барселона». Эль Класико традиционно сопровождается высоким напряжением, и на этот раз градус подогревают сами мадридцы: клубное телевидение резко отреагировало на назначение главного судьи.

Почему де Бургос Бенгоэчеа не устраивает «Реал»

В четверг днем в эфире клубного ТВ «Реала» раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании. На игру назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, при работе которого мадридцы показывают результаты хуже, чем «Барселона». Также ведущие усомнились в компетентности Бенгоэчеа, ведь он практически не работает на международных турнирах.

Эпизод с&nbsp;фолом Орельена Тшуамени на&nbsp;Самуэле Лино / главный арбитр матча &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo; Сесар Сото Градо.«Мы играем против судейского комитета». Клубное ТВ «Реала» в бешенстве из-за пенальти в дерби Мадрида

«С баскским арбитром у «Реала» всего 64% побед, — посчитали на клубном ТВ «Реала». — В то время как у «Барселоны» этот показатель составляет 81% - невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только 2 из последних 5 матчей с ним.

Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» с его участием — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет», — сказано в эфире.

Арбитру уже доставалось от «Реала»

На клубном ТВ напомнили, что уже высказывали недовольство этим арбитром. В 26-м туре чемпионата Испании-2022/23 «Барселона» обыграла «Реал» 2:1 в матче, который сопровождался спорными решениями. В частности, Бенгоэчеа не удалил Гави за два грубых фола и отменил гол Асенсио из-за офсайда после просмотра ВАР.

«Линии офсайда выглядели сюрреалистично — до сих пор не ясно, почему выбрали именно тот кадр. А в концовке засчитали победный мяч Кессье, хотя перед этим был фол Левандовского на Карвахале. Три ошибки, стоившие «Реалу» чемпионства», — утверждали в эфире.

Также напомнили эпизод с удалением Винисиуса в матче того же сезона с «Валенсией». Тогда бразильца провоцировали расистскими выкриками, а арбитр удалил именно его. Позднее дисквалификацию отменили.

«Реал» и судьи — конфликт на протяжении сезона

Клубное ТВ «Реала» весь сезон воюет с испанским судейским корпусом. Например, после 22-го тура ла лиги, в котором бланкос уступили «Эспаньолу» (0:1), в эфире уничтожали уровень арбитров и критиковали бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейру — в феврале 2023-го испанская прокуратура выяснила, что он на протяжении нескольких лет получал деньги от «Барселоны».

«Это (судейство) то, с чем мадридский «Реал» должен мириться в грязной лиге Негрейры. Можно сказать, что все наоборот, и арбитр был прав, но посмотрите, о чем пишут все средства массовой информации. Еще один день лиги Негрейры», — злились в эфире.

Джуд Беллингем и&nbsp;Хосе Луис Мунуэра Монтеро в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo; (1:1). 15&nbsp;февраля.«Реал» пытается нанести урон всей ла лиге». В Испании новый судейский скандал

Причем похожую риторику ведущие ТВ использовали и после 23-го тура, когда мадридцы сыграли вничью в дерби с «Атлетико» (1:1). В эфире критиковали решение арбитра назначить пенальти — с него «матрасники» и забили единственный мяч. Работники ТВ совсем не стеснялись в выражениях.

«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше, и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — сказали в эфире.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 1 : 1
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 1 : 0
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 3 : 0
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 5 : 1
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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