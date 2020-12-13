«Реал» показал, кто сейчас чемпион. Зидан переиграл Симеоне

Мадридское дерби завершилось уверенной победой «Королевского клуба» (2:0)

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Реал» — «Атлетико» — 2:0 (1:0)

Голы: Каземиру, 15 (1:0). Облак, 63 — в свои ворота (2:0).

Предупреждения: Каземиру, 36. Лемар, 46. Корреа, 50. Эрмосо, 61.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

12 декабря. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

«Атлетико» — фаворит

«Реал» в этом сезоне штормит, но живучесть у мадридского корабля потрясающая. Зинедин Зидан, которому периодически предрекают отставку, все еще крепко держит штурвал в руках, и даже с поредевшим от коронавируса и травм экипажем ухитряется проходить сквозь штормовые волны. Что, впрочем, не избавляет от критики после каждой неудачи. Только всякий раз, когда число пробоин достигает критической отметки, сливочные объявляют аврал и, представ настоящей командой, выбираются из самых сложных ситуаций.

После первого поражения от «Шахтера» было победное класико. Проседание в ла лиге компенсировали две ключевых победы в Лиге чемпионов над «Интером». За двумя поражениями на стыке ноября и декабря (от «Алавеса» и снова «Шахтера») последовали выигрыш в Севилье и уверенный выход в плей-офф главного еврокубка. Но главное — в строй вернулись ключевые для нынешнего «Реала» исполнители.

С Бензема и новым рекордсменом по количеству сыгранных дерби Серхио Рамосом (43 матча) это словно другая команда. Та, что нужна в сражении с соперником, которого многие называют главным претендентом на чемпионский титул. Зидан, кстати, согласился с тем, что «Атлетико» фаворит ла лиги, и добавил: «Нам нравятся такие встречи. Они всегда как финал, хотя в Испании каждая игра такая. Это возможность показать, чего мы стоим, как команда».

Безработный Куртуа

Выбор Диего Симеоне был типичен для последних матчей. Тройка центральных защитников, закрывающий левую бровку Феррейра-Карраско и Суарес с Жоау Феликсом в нападении. Очевидно, что при такой расстановке соперника «Реал» предпочел сделать акцент на быстрые фланги. Обычно это подразумевает бразильские крылья атаки, но если Винисиус Жуниор появился с первых минут, то справа Зидан решил сделать ставку на Лукаса Васкеса. Он так здорово проявил себя на позиции правого защитника, что сохранил место в старте даже после возвращения Карвахаля.

Связка получилась интересная, и как раз на том фланге зарождались первые опасные атаки. Одна из них увенчалась классным ударом Бензема, который стал рекордсменом среди иностранцев по числу матчей за «Реал». Дерби стало 528-м по счету, позволив опередить Роберто Карлоса. А вот забить с первой же попытки французу помешал Облак, сумевший перевести мяч в штангу. Однако через несколько минут Васкес заработал угловой, Кроос подал, и Каземиру, рядом с которым находились сразу три соперника, забил.

Все было логично, так как предшествовавшие голу 15 минут почти целиком прошли на половине поля «Атлетико». В результате гости оказались в подзабытой для себя роли, так как прошлый раз в ла лиге им пришлось отыгрываться 30 июня на «Камп Ноу». Тогда «матрасники» даже дважды ликвидировали отставание в игре с «Барселоной» (2:2). Сейчас в первом тайме по воротам «Реала» не было нанесено ни одного удара, и, кажется, про Куртуа за 45 минут никто даже не вспомнил.

Пушка Карвахаля

Даже странно, что Симеоне дотерпел до перерыва и только тогда сделал разом три замены. Гости перешли на фирменные 4-4-2, а слева Ренан Лоди и Лемар были призваны как обострить нападение, так и сдержать разыгравшегося Васкеса. Джокеры так резво вступили в игру, что Лемар с Корреа повисли на карточках, причем аргентинец еще и сбил Крооса у линии штрафной. Фол получился оправданным, так как удар Рамоса пришелся в «стенку».

Pero que golazo de Dani Carvajal. Sigo flipando. pic.twitter.com/FUa6DH9VpL — Real Madrid ? (@Lavozgalactica) December 12, 2020

В какой-то степени настрой перенесся и непосредственно на игру. Красно-белые не перехватили инициативу, зато начали хотя бы угрожать воротам «Реала». Лемар был обязан их поразить, но, похоже, не ждал, что Варан махнет мимо мяча при простреле Льоренте, и не попал в пустой угол. Зато как попал Карвахаль! Поймал вынос и выстрелил так, что мяч от штанги попал в спину Облаку и отлетел в ворота. Забавно, но прошлый автогол вратаря «Атлетико» случился в 2013 году, когда неудачником оказался Куртуа.

В субботу же бельгиец скучал до 80-й минуте, когда отбил удар Сауля в упор. Это было первое попадание по воротам сливочных, и по такой игре «Атлетико» не заслужил даже ничьей. «Матрасники» не проигрывали в ла лиге целых 26 матчей — с февральского матча с «Реалом» (0:1). «Королевский клуб» показал, кто в Испании чемпион, и если он во вторник обыграет «Атлетик», то сравняется с земляками по набранным очкам.