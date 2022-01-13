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Сегодня, 13:15

Забудьте про Месси и Роналду, Моуринью и Гвардиолу — класико в порядке и без них!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Карим Бензема празднует гол в ворота «Барселоны».
Фото AFP
Обозреватель «СЭ» восхищается битвой «Реала» с «Барсой» и ждет в Испании Холанна и Мбаппе.
Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
2:3
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 25 (0:1), де Йонг, 41 (1:1), Бензема, 72 (1:2), Фати, 83 (2:2), Вальверде, 98 (2:3)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес (Гонсалес, 78 ) Жорди Альба Бускетс де Йонг (Педри, 46 ) Гави (Депай, 78 ) Дембеле де Йонг (Фати, 66 ) Торрес (Хутгла, 110 )
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 91) Эдер Милитау Начо Менди Кроос Модрич (Вальверде, 83) Каземиру Бензема Асенсио (Родригу, 68) Винисиус Жуниор (Камавинга, 110)
Предупреждения
Торрес 23, Дани Алвес 51  -  Каземиру 75, Вальверде 99
Судьи
Монтеро

Почитал ворчливые мнения о вчерашнем класико ряда футбольных эстетов, в том числе и мною уважаемых. Мол, никакого класса, куча ошибок, да кто там сейчас играет! Вот раньше, когда деревья были большими, Месси выходил против Криштиану... А Гвардиола стоял на бровке против Моуринью, который ещё не превратился в Йозе Марино... Или Зидан против Луиса Энрике...

А мне понравилось. Даже очень.

12&nbsp;января. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Федерико Вальверде вывел &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финал в&nbsp;дополнительное время. Огненное класико в Суперкубке. «Барселона» выдала лучший матч при Хави, но в финале сыграет «Реал»

Мне понравилось, что юная «Барселона», пропуская и заметно уступая в классе нынешнему «Реалу», дважды находила в себе силы переломить игру и сравнять счёт. А если бы на последней минуте Фати ещё попал по мячу, пробивая «ножницами»?..

Мне понравилось, что «Реал», в этом сезоне вообще солидный, разноплановый и КОМАНДНЫЙ, не полагающийся только на свои громкие имена, все равно включался по новой и доказывал свою объективную силу. А в его атаках участвовали почти все игроки, включая защитников.

Мне понравилось, что куча барселонских малышей слушала и слышала молодого тренера Хави Эрнандеса. Да, были грубейшие потери, «привозы» контратак на первый и третий голы (вот Бускетс-то точно делать такое права не имеет), но вот выходит «блауграна» на второй тайм, начинает катать треугольнички, контролировать мяч не ради самого контроля — смотреть же приятно! И главное, правильно реагирует на пропущенные голы.

При Кумане было ощущение полнейшего тупика «Барсы». Пока об окончательном выходе из него при Хави говорить, наверное, рано — но вчера, по крайней мере, стало видно, что мозг каталонцев времен молодого Месси понимает, как это сделать. И эта команда будет расти вместе с этим правильным для неё тренером!

Мне очень понравилось, как Хави прокомментировал игру: «В первые 20 минут мы играли, думая о недавних результатах. Но как только избавились от этого комплекса — стали лучше, и, в конце концов, у нас получилась качественная игра. Думаю, мы на правильном пути. Мы попрощались с титулом, но избавились от некоторых комплексов».

По-моему, это очень точно. Класико и выглядело для «Барсы» как избавление от комплексов. Если бы все продолжалось так же, как в первые 20 минут, это вызвало бы радость только у фанатов «Реала» — таких, как мой товарищ, знаменитый музыкальный журналист и одновременно ярый динамовец Миша Марголис.

А мне хотелось обоюдного футбола. И я его получил. Индикатор, как он был содержателен, — в том, как я был рад, что будет полчаса овертайма. Это хотелось смотреть ещё и ещё.

Сравните тренерскую форму Анчелотти, допустим, с деградирующим Моуринью, который на четыре года моложе. Папа Карло в Мадриде в свои 62 прекрасен, свеж, современен.

И Карим под его началом — волшебен. Вот кем невозможно не наслаждаться. Чем старше Бензема — тем лучше, тем смертоноснее. А рядом с ним — ураган Винисиус, который с каждым годом всё лучше управляется со своей безумной скоростью. И вечные Модрич с Кроосом в подмогу.

Нет, друзья, по мне, это было очень хорошее класико! «Реал» доказал свой уровень, а «Барса» — способность выйти из прежнего своего бессмысленного состояния. А потом, даст бог, в Мадрид приедет Мбаппе, а в Каталонию — Холанн. И великое противостояние выйдет на новый виток.

Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Огненное класико в Суперкубке. «Барселона» выдала лучший матч при Хави, но в финале сыграет «Реал»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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