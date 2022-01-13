Забудьте про Месси и Роналду, Моуринью и Гвардиолу — класико в порядке и без них!

Обозреватель «СЭ» восхищается битвой «Реала» с «Барсой» и ждет в Испании Холанна и Мбаппе.

Почитал ворчливые мнения о вчерашнем класико ряда футбольных эстетов, в том числе и мною уважаемых. Мол, никакого класса, куча ошибок, да кто там сейчас играет! Вот раньше, когда деревья были большими, Месси выходил против Криштиану... А Гвардиола стоял на бровке против Моуринью, который ещё не превратился в Йозе Марино... Или Зидан против Луиса Энрике...

А мне понравилось. Даже очень.

Мне понравилось, что юная «Барселона», пропуская и заметно уступая в классе нынешнему «Реалу», дважды находила в себе силы переломить игру и сравнять счёт. А если бы на последней минуте Фати ещё попал по мячу, пробивая «ножницами»?..

Мне понравилось, что «Реал», в этом сезоне вообще солидный, разноплановый и КОМАНДНЫЙ, не полагающийся только на свои громкие имена, все равно включался по новой и доказывал свою объективную силу. А в его атаках участвовали почти все игроки, включая защитников.

Мне понравилось, что куча барселонских малышей слушала и слышала молодого тренера Хави Эрнандеса. Да, были грубейшие потери, «привозы» контратак на первый и третий голы (вот Бускетс-то точно делать такое права не имеет), но вот выходит «блауграна» на второй тайм, начинает катать треугольнички, контролировать мяч не ради самого контроля — смотреть же приятно! И главное, правильно реагирует на пропущенные голы.

При Кумане было ощущение полнейшего тупика «Барсы». Пока об окончательном выходе из него при Хави говорить, наверное, рано — но вчера, по крайней мере, стало видно, что мозг каталонцев времен молодого Месси понимает, как это сделать. И эта команда будет расти вместе с этим правильным для неё тренером!

Мне очень понравилось, как Хави прокомментировал игру: «В первые 20 минут мы играли, думая о недавних результатах. Но как только избавились от этого комплекса — стали лучше, и, в конце концов, у нас получилась качественная игра. Думаю, мы на правильном пути. Мы попрощались с титулом, но избавились от некоторых комплексов».

По-моему, это очень точно. Класико и выглядело для «Барсы» как избавление от комплексов. Если бы все продолжалось так же, как в первые 20 минут, это вызвало бы радость только у фанатов «Реала» — таких, как мой товарищ, знаменитый музыкальный журналист и одновременно ярый динамовец Миша Марголис.

А мне хотелось обоюдного футбола. И я его получил. Индикатор, как он был содержателен, — в том, как я был рад, что будет полчаса овертайма. Это хотелось смотреть ещё и ещё.

Сравните тренерскую форму Анчелотти, допустим, с деградирующим Моуринью, который на четыре года моложе. Папа Карло в Мадриде в свои 62 прекрасен, свеж, современен.

И Карим под его началом — волшебен. Вот кем невозможно не наслаждаться. Чем старше Бензема — тем лучше, тем смертоноснее. А рядом с ним — ураган Винисиус, который с каждым годом всё лучше управляется со своей безумной скоростью. И вечные Модрич с Кроосом в подмогу.

Нет, друзья, по мне, это было очень хорошее класико! «Реал» доказал свой уровень, а «Барса» — способность выйти из прежнего своего бессмысленного состояния. А потом, даст бог, в Мадрид приедет Мбаппе, а в Каталонию — Холанн. И великое противостояние выйдет на новый виток.