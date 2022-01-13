Забудьте про Месси и Роналду, Моуринью и Гвардиолу — класико в порядке и без них!
Почитал ворчливые мнения о вчерашнем класико ряда футбольных эстетов, в том числе и мною уважаемых. Мол, никакого класса, куча ошибок, да кто там сейчас играет! Вот раньше, когда деревья были большими, Месси выходил против Криштиану... А Гвардиола стоял на бровке против Моуринью, который ещё не превратился в Йозе Марино... Или Зидан против Луиса Энрике...
А мне понравилось. Даже очень.
Мне понравилось, что юная «Барселона», пропуская и заметно уступая в классе нынешнему «Реалу», дважды находила в себе силы переломить игру и сравнять счёт. А если бы на последней минуте Фати ещё попал по мячу, пробивая «ножницами»?..
Мне понравилось, что «Реал», в этом сезоне вообще солидный, разноплановый и КОМАНДНЫЙ, не полагающийся только на свои громкие имена, все равно включался по новой и доказывал свою объективную силу. А в его атаках участвовали почти все игроки, включая защитников.
Мне понравилось, что куча барселонских малышей слушала и слышала молодого тренера Хави Эрнандеса. Да, были грубейшие потери, «привозы» контратак на первый и третий голы (вот Бускетс-то точно делать такое права не имеет), но вот выходит «блауграна» на второй тайм, начинает катать треугольнички, контролировать мяч не ради самого контроля — смотреть же приятно! И главное, правильно реагирует на пропущенные голы.
При Кумане было ощущение полнейшего тупика «Барсы». Пока об окончательном выходе из него при Хави говорить, наверное, рано — но вчера, по крайней мере, стало видно, что мозг каталонцев времен молодого Месси понимает, как это сделать. И эта команда будет расти вместе с этим правильным для неё тренером!
Мне очень понравилось, как Хави прокомментировал игру: «В первые 20 минут мы играли, думая о недавних результатах. Но как только избавились от этого комплекса — стали лучше, и, в конце концов, у нас получилась качественная игра. Думаю, мы на правильном пути. Мы попрощались с титулом, но избавились от некоторых комплексов».
По-моему, это очень точно. Класико и выглядело для «Барсы» как избавление от комплексов. Если бы все продолжалось так же, как в первые 20 минут, это вызвало бы радость только у фанатов «Реала» — таких, как мой товарищ, знаменитый музыкальный журналист и одновременно ярый динамовец Миша Марголис.
А мне хотелось обоюдного футбола. И я его получил. Индикатор, как он был содержателен, — в том, как я был рад, что будет полчаса овертайма. Это хотелось смотреть ещё и ещё.
Сравните тренерскую форму Анчелотти, допустим, с деградирующим Моуринью, который на четыре года моложе. Папа Карло в Мадриде в свои 62 прекрасен, свеж, современен.
И Карим под его началом — волшебен. Вот кем невозможно не наслаждаться. Чем старше Бензема — тем лучше, тем смертоноснее. А рядом с ним — ураган Винисиус, который с каждым годом всё лучше управляется со своей безумной скоростью. И вечные Модрич с Кроосом в подмогу.
Нет, друзья, по мне, это было очень хорошее класико! «Реал» доказал свой уровень, а «Барса» — способность выйти из прежнего своего бессмысленного состояния. А потом, даст бог, в Мадрид приедет Мбаппе, а в Каталонию — Холанн. И великое противостояние выйдет на новый виток.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|20
|13
|5
|2
|31-13
|44
|
3
|Бетис
|20
|10
|4
|6
|33-24
|34
|
4
|Атлетико
|20
|9
|6
|5
|33-24
|33
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
8
|Вильярреал
|20
|7
|8
|5
|33-22
|29
|
9
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
10
|Валенсия
|20
|7
|7
|6
|32-32
|28
|
11
|Эспаньол
|20
|7
|5
|8
|23-24
|26
|
12
|Осасуна
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
16
|Эльче
|20
|4
|7
|9
|20-28
|19
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
|10
|15-34
|14
|
20
|Леванте
|20
|1
|8
|11
|21-41
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|18
|1
|6
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|17
|1
|5