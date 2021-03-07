Бензема остался доволен матчем «Реала» с «Атлетико»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал результат матча с «Атлетико» (1:1) в 26-м туре чемпионата Испании. В этой встрече футболист забил единственный гол.

«Отличный матч провели. Первый тайм был за «Атлетико», второй — за нами. Для нас это был хороший матч, доволен результатом. Еще ничего не решено. Мы способны выиграть чемпионат», — сказал Бензама в послематчевом интервью.

«Реал» отстает от «Атлетико» на 5 баллов. Команда Зинедина Зидана занимает 3-е место в турнирной таблице.