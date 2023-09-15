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Сегодня, 19:52

Винисиус восстанавливается после травмы, совершая пробежки в воде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Появилось видео, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор восстанавливается после травмы.

23-летний футболист на видео совершает пробежки в воду. Сообщается, что физиотерапевты «Реала» используют передовые наработки, чтобы ускорить восстановление бразильца.

Винисиус получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) в 3-м туре ла лиги. У футболиста диагностировали фибриллярный разрыв мышцы ноги. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Джуд Беллингем и&nbsp;Давид Алаба. «Реал» не узнать в новом сезоне. Анчелотти сменил схему, усадил на лавку Крооса с Модричем и поставил на Беллингема

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
23.12 18:15
Атлетико – Севилья
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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