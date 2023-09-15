Винисиус восстанавливается после травмы, совершая пробежки в воде

Появилось видео, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор восстанавливается после травмы.

23-летний футболист на видео совершает пробежки в воду. Сообщается, что физиотерапевты «Реала» используют передовые наработки, чтобы ускорить восстановление бразильца.

Винисиус получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) в 3-м туре ла лиги. У футболиста диагностировали фибриллярный разрыв мышцы ноги. Он выбыл на срок от 4 до 6 недель.