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15 сентября, 23:58

«Райо Вальекано» обыграл «Алавес» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Райо Вальекано» дома одержал победу над «Алавесом» в матче 5-го тура ла лиги — 2:0.

На 43-й минуте с пенальти счет открыл Изи Палазон, а на 82-й минуте преимущество «Райо» удвоил Хорхе Де Фрутос.

«Райо Вальекано» набрал 9 очков и поднялся на четвертое место в ла лиге. «Алавес» с 6 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:0
Алавес
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Алавес
ФК Райо Вальекано
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
5
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
6
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
7
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
8
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
9
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
10
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 - : -
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 - : -
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 - : -
16.09 22:00
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 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
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