«Райо Вальекано» обыграл «Алавес» в ла лиге

«Райо Вальекано» дома одержал победу над «Алавесом» в матче 5-го тура ла лиги — 2:0.

На 43-й минуте с пенальти счет открыл Изи Палазон, а на 82-й минуте преимущество «Райо» удвоил Хорхе Де Фрутос.

«Райо Вальекано» набрал 9 очков и поднялся на четвертое место в ла лиге. «Алавес» с 6 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.