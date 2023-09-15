«Райо Вальекано» обыграл «Алавес» в ла лиге
«Райо Вальекано» дома одержал победу над «Алавесом» в матче 5-го тура ла лиги — 2:0.
На 43-й минуте с пенальти счет открыл Изи Палазон, а на 82-й минуте преимущество «Райо» удвоил Хорхе Де Фрутос.
«Райо Вальекано» набрал 9 очков и поднялся на четвертое место в ла лиге. «Алавес» с 6 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
5
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
6
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
7
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
8
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
9
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
11
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
Новости