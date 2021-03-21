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«Валенсия» без Черышева победила «Гранаду»

20:09
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«Валенсия» принимала «Гранаду» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, который недавно восстановился после травмы, пропускал эту встречу.

«Валенсия» набрала 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Гранада» идет на 8-й строчке (36 очков).

Чемпионат Испании. Лига 1

28-й тур

«Валенсия» — «Гранада» — 2:1 (1:0)

Голы: Васс, 4 (1:0). Бланко, 66 (2:0). Сольдадо, 90 (2:1).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Муса, 86), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Солер, Рачич, Гонсалу Гедеш (М.Вальехо, 89), Гомес, Бланко (Ли Кан Ин, 79).

«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Вико (Монторо, 46), Кенеди (Пуэртас, 57), Эррера, Кина (Мачис, 46. Хорхе Молина, 64), Брайс (Гоналон, 76), Сольдадо.

Предупреждения: Санчес, 33. Кини, 67. Монторо, 90+5.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

21 марта. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Вильярреал» — «Кадис» — 2:1 (1:0)

Голы: Х.Морено, 5 — с пенальти (1:0). Бакка, 67 (2:0). Фернандес, 69 (2:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 74), Бакка (Пако Алькасер, 74), Х.Морено (Педраса, 90), Чиквуэзе (Пино, 81).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино (Алехо, 75), Фали, Фернандес, Хосе Мари (Помбо, 86), Йенссон (Переа, 63), Негредо, Собрино (Малбашич, 86), Санчес (Искиэрдо, 75).

Предупреждения: Йенссон, 4. Кала, 15. Фойт, 35. Тригерос, 60. Альбиоль, 90+4. Фали, 90+4.

Судья: Сото Градо (Испания).

21 марта. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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