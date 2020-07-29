В пяти испанских клубах положительные тесты на коронавирус, завершение сезона под угрозой

Пять испанских клубов объявили о новых случаях положительных тестов на коронавирус.

Ранее об одном положительном тесте в первой команде объявила «Севилья». Также заразились игроки «Альмерии» и «Сарагосы». Случай заражения коронавирусом зафиксирован и в «Депортиво». До этого «Реал» подтвердил, что COVID-19 выявлен у Мариано Диаса.

Сезон в ла лиге уже завершен, однако «Реал» и «Севилья» участвуют, соответственно, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сегунде не сыграны матчи за плей-офф выход в элитный дивизион. «Альмерия» и «Сарагоса» должны сыграть в полуфиналах за выход в ла лигу. Ранее эти матчи были перенесены.