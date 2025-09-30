Футбол
30 сентября, 10:37

Топмеллер — о матче с «Атлетико»: «Мы знаем, что «Айнтрахт» в этой игре аутсайдер»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Айнтрахта» Дино Топмеллер поделился ожиданиями от матча общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы знаем, что мы аутсайдеры. У «Атлетико» мощная атака и высококлассные игроки. Нужно хорошо обороняться и атаковать как команда. Наши соперники также невероятно надежны в обороне. Если они обороняются глубоко, их очень сложно обыграть. Нашей молодой команде будет очень трудно против них. Нужно хорошо сыграть от обороны. Тогда у нас будут шансы», — приводит слова Топеллера официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Айнтрахт» пройдет 30 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетико
В Испании 19-летний Рамирес вратарь умер вследствие травмы, полученной во время матча

Экс-игрок «Вильярреала» Рукавина: «Захарян подходит испанскому футболу, у него есть необходимый потенциал»
