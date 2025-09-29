В Испании 19-летний Рамирес вратарь умер вследствие травмы, полученной во время матча

Вратарь «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался в возрасте 19 лет в результате травмы, полученной в матче пятого испанского дивизиона, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Инцидент произошел 27 сентября. Футболист получил черепно-мозговую травму, которая спровоцировала две остановки сердца: на поле и по пути в больницу. Тренер «Колиндреса» Рафа де ла Пенья, имеющий степень в области физического воспитания, провел Рамиресу искусственное дыхание. Кроме того, одна из болельщиц оказалась студенткой медицинского факультета и пыталась реанимировать спортсмена до прибытия бригады скорой помощи.

В понедельник спортсмен умер в реанимации больницы города Сантандер.