29 сентября, 17:55

В Испании 19-летний Рамирес вратарь умер вследствие травмы, полученной во время матча

Сергей Ярошенко

Вратарь «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался в возрасте 19 лет в результате травмы, полученной в матче пятого испанского дивизиона, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Инцидент произошел 27 сентября. Футболист получил черепно-мозговую травму, которая спровоцировала две остановки сердца: на поле и по пути в больницу. Тренер «Колиндреса» Рафа де ла Пенья, имеющий степень в области физического воспитания, провел Рамиресу искусственное дыхание. Кроме того, одна из болельщиц оказалась студенткой медицинского факультета и пыталась реанимировать спортсмена до прибытия бригады скорой помощи.

В понедельник спортсмен умер в реанимации больницы города Сантандер.

  • Jackson 57

    Видимо, слишком нижняя лига. Я такого названия - «Колиндрес» - и не слышал ни разу. Хотя это ни о чём не говорит - команд в низших лигах в Испании туча.

    29.09.2025

  • Чернобог

    Жесть, жалко парня... А почему не было бригады скорой помощи на стадионе?

    29.09.2025

