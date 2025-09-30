Экс-игрок «Вильярреала» Рукавина: «Захарян подходит испанскому футболу, у него есть необходимый потенциал»

Бывший защитник «Вильярреала» Антонио Рукавина в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Испанский футбол довольно большой. Ла лигу можно сравнить с АПЛ. Конечно, у Захаряна есть необходимый потенциал, несмотря на травмы. Арсен подходит испанскому футболу», — сказал Рукавина «СЭ».

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 2 игры за «Реал Сосьедад» в ла лиге. Ранее Захарян пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.