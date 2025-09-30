Экс-игрок «Вильярреала» Рукавина: «Захарян подходит испанскому футболу, у него есть необходимый потенциал»
Бывший защитник «Вильярреала» Антонио Рукавина в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Испанский футбол довольно большой. Ла лигу можно сравнить с АПЛ. Конечно, у Захаряна есть необходимый потенциал, несмотря на травмы. Арсен подходит испанскому футболу», — сказал Рукавина «СЭ».
В этом сезоне 22-летний россиянин провел 2 игры за «Реал Сосьедад» в ла лиге. Ранее Захарян пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за повреждений.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
12
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|5-7
|7
|
14
|Овьедо
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
17
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
19
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11-14
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|- : -
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Луис Милья
Хетафе
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|5
|1
|2
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
Новости