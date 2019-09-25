Стала известна дата первого матча между «Барселоной» и «Реалом» в этом сезоне. Игра 10-го тура чемпионата Испании пройдет 26 октября (начало — в 14.00 по московскому времени).

«Реал» будет иметь на день больше отдыха после матча Лиги чемпионов с «Галатасараем» (22 октября). «Барселона» 23 октября сыграет со «Славией» в Чехии.

«Реал» занимает в чемпионате Испании 3-е место. «Барселона» идет на 5-м.